Era il 25 settembre 2008, esattamente nove anni fa, quando il poliziotto Daniele Macciantelli veniva accoltellato a morte, in servizio, all’interno di un’abitazione dove era intervenuto per dirimere una lite domestica dovuta anche allo stato di alterazione mentale di quello che si trasformerà nel suo assassino.

Daniele Macciantelli è morto così, a 36 anni, accoltellato da un ventisettenne che era in cura da quattro anni per problemi psichici. Si è spento poco prima di mezzanotte, alle ore 23.45 del 25 Settembre 2008, all’ospedale San Martino di Genova, dove era ricoverato in seguito alla gravissima ferita riportata.

Era intervenuto in una abitazione di Salita Serra Riccò, a Genova, nel quartiere di Pontedecimo.

Due coniugi avevano chiesto l’intervento del 118 per calmare il figlio di 27 anni. I paramedici, però, constatando il grave stato di alterazione del giovane, hanno chiamato anche la polizia.

A giungere in aiuto del personale del 118 sono stati due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, in uno dei quali c’era l’assistente Daniele Macciantelli.

Gli agenti hanno provato a parlare con il ragazzo che dava in escandescenze, riuscendo in un primo momento a calmarlo. Ma era solo apparenza. Improvvisamente, il ventisettenne ha preso in mano il coltello e si è scagliato contro i poliziotti, colpendo con un violento colpo all’addome l’assistente Macciantelli.

A quel punto gli altri poliziotti hanno bloccato a fatica e arrestato il giovane, mentre i paramedici hanno soccorso Macciantelli, la cui ferita profonda è apparsa subito grave. La coltellata gli aveva infatti perforato uno dei polmoni, toccando persino il cuore.

Trasportato in ospedale, l’agente è morto in sala operatoria, lasciando madre, fratello e sorella.

Era figlio di un ispettore della Polizia di Stato e nipote della guardia di Pubblica Sicurezza Mario Macciantelli, caduto in servizio il 14 Maggio 1944 durante un bombardamento degli Alleati sulla città di Vicenza.

Il 9 Maggio 2009, durante la Festa per il 157° Anniversario di fondazione della Polizia di Stato, gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria e la promozione postuma a vicesovrintendente della Polizia di Stato.

Riccardo Ghezzi