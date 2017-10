Daniele Battistini scomparso da Nardò

Daniele Battistini, 26 anni, è scomparso da Nardò, in provincia di Lecce. Di lui non si hanno notizie da domenica 1 ottobre, quando nel pomeriggio è uscito di casa senza farvi più ritorno. Trascorsa anche la notte, i suoi famigliari si sono recati lunedì mattina presso la stazione dei carabinieri della cittadina pugliese, per formalizzare la denuncia.

Potrebbe, con ogni probabilità, essersi trattato di un allontanamento volontario da parte del giovane. Quest’ultimo, infatti, uscito per una scampagnata al mare, ha fatto perdere le proprie tracce: dopo aver indossato pantaloni di colore nero e t-shirt di colore grigio, ha anche portato con sé uno zaino e il proprio cellulare.