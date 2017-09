Sconforto e amarezza a Sacramento, in California, per la morte di un bimbo di 8 anni, ucciso a colpi di martello dall’ex fidanzato di sua madre, il 23enne Deandre Chaney Jr. L’uomo avrebbe tentato di violentare la sorellina del piccolo e aggredire la stessa ex compagna. Entrambe sono sopravvissute, anche e soprattutto grazie all’intervento di Dante.

“Voleva solo proteggere la sua sorellina da quell’uomo, per questo è stato picchiato in malo modo”. È disperata Monique Brown, nonna del piccolo Dante Daniels, 8 anni, il bimbo di Sacramento ucciso a martellate da uno squilibrato che ha tentato di violentare la sorellina della giovane vittima, Danae, di un anno più giovane. Lo scorso 1°settembre, l’ex-ragazzo di sua madre, il 23enne Deandre Chaney Jr., ha aggredito e ucciso Dante con un martello.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe tentato di stuprare la piccola Danae, 7 anni, come si evince dagli atti di una denuncia penale. Gli investigatori affermano che ad un certo punto, Chaney Jr. si sarebbe avventato contro i fratellini e la loro madre, la 28enne Elizabeth Salone, con un martello ed un coltello. Il 23enne avrebbe anche provato a gettare del liquido infiammabile sui tre, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti. Sei giorni dopo l’aggressione, Dante è deceduto. Elizabeth e Danae sono sopravvissute, ma secondo la nonna del bimbo, sua figlia probabilmente non riuscirà più a vedere dall’occhio sinistro, mentre sua nipote avrà bisogno di diversi interventi.

L’anziana ha definito Dante “un eroe, che continuerà ad aiutare gli altri anche dopo la sua morte”. “Dante ha dato il suo cuore a un bimbo di 4 anni della California, vivrà grazie a mio nipote” ha detto Monique Brown. Chaney Jr. deve rispondere delle accuse di omicidio, tentato omicidio e violenza su minore. Rischia una condanna di almeno 25 anni.

