Incidente stradale davanti Ospedale San Carlo a Milano: ambulanza si ribalta

MilanoToday – Incidente stradale fuori dall’ospedale San Carlo di Milano, tra Baggio e San Siro, nella serata di martedì 26 settembre.

Un’ambulanza si è scontrata con un’autovettura intorno alle nove e un quarto di sera. Sul posto (oltre ai vigili del fuoco e alla polizia di Stato) la polizia locale per ricostruire la dinamica: sembra comunque che non sia stata rispettata una precedenza. Tuttavia è presto per definire con precisione quanto è accaduto. E’ quasi certo, invece, che l’ambulanza avesse un paziente all’interno.

Sul posto anche i sanitari del 118 con tre ambulanze ed un’automedica. Dalle primissime informazioni sarebbero rimaste ferite sette persone; troppo presto, però, per conoscere le loro condizioni.

