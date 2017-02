ALLUCINANTE È DIRE POCO !!!

Il Segretario Generale del Sap, Gianni Tonelli, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate, durante la trasmissione televisiva ” Porta a Porta, del presidente della Associazione Nazionale Magistrati Pier Camillo Divago, commenta in questo modo: “Invito tutti ad ascoltare con quali motivazioni DAVIGO tenta di giustificare i mille errori giudiziari ogni anno commessi.

Presidente Davigo, davvero vogliamo andare ad approfondire la questione delle confessioni a partire dalle custodie cautelari ?

Ecco perche’ il SAP non si fida del sistema che difendiamo e vogliamo le telecamere su tutte le divise, su tutte le auto e in ogni cella di sicurezza.

Mi rivolgo al Ministro Minniti e tutti i capi delle forze di polizia per chiedere una adeguata replica.”

Ascolta le dichiarazioni