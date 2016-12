Le speranze si erano assottigliate con il passare delle ore. A sera la drammatica conferma.

Sono state trovate prive di vita, sotto le macerie della palazzina crollata ad Acilia, in provincia di Roma, Debora e Aurora, mamma di 40 anni e figlia di 8, che erano date per disperse dopo una probabile fuga di gas che ha provocato l’esplosione dell’edificio. La deflagrazione è avvenuta ieri pomeriggio verso le 14 in via Giacomo della Marca.

Al momento dell’esplosione, all’interno della palazzina erano presenti in tutto quattro persone. I Vigili del fuoco, accorsi con numerose squadre, poco dopo il loro arrivo hanno tratto in salvo il fratello della donna deceduta e la moglie. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia, la donna in codice rosso al Policlinico Gemelli.