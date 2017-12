Debora cade in bagno: mamma e papà la trovano agonizzante, poi la corsa in ospedale. Muore a 17 anni

E’ scivolata nel bagno di casa sua e ha battuto la testa

Immediatamente trasportata in ospedale a Pordenone dove è stata ricoverata

E’ morta poche ore dopo. Una fine incredibile e dolorosa per tutta una intera comunità

La vittima è una ragazza di soli 17 anni, ritrovata agonizzante dai genitori nel bagno di casa

Debora Olaru, questo il suo nome, aveva solo 17 anni ed era residente a Sacile con i genitori, e proprio loro hanno ritrovato la ragazza agonizzante in bagno

La tragedia ieri pomeriggio ma la notizia si è saputa solo oggi.

Nel momento in cui è caduta in casa non c’era nessuno: il padre era al lavoro e la madre era a scuola a parlare con i suoi insegnanti del liceo Pujati.

Inutile la corsa all’ospedale di Pordenone: la giovane è morta dopo poco, a causa delle gravissime ferite riportate alla testa nella caduta.

E’ stata disposta l’autopsia perchè non si esclude che Debora sia stata colpita da un malore.