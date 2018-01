Decathlon è la nota azienda che si occupa della vendita di articoli sportivi.

Decathlon assume da Nord a Sud Italia. Il gruppo cerca Commessi/e, Responsabili di reparto, Magazzinieri. Posizioni aperte e come candidarsi

Sei uno sportivo e cerchi un lavoro in cui poter trasmettere la tua passione?

Decathlon, la nota azienda francese, leader in Europa nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive,

ricerca periodicamente personale per i suoi negozi in tutta Italia, ma anche per i centri logistici e di produzione.

Numerose opportunità di lavoro sono attive presso la grande catena di negozi sportivi Decathlon,

che sta cercando in particolare figure di venditori e venditrici, responsabili di reparto e magazzinieri.

Porte aperte, quindi, ai giovani e agli studenti universitari che cerano anche un lavoro da svolgere nei fine settimana.

Candidarsi per lavorare in Decathlon

Come anticipato sopra, Decathlon è specializzata nella distribuzione di prodotti sportivi e ha aperto posizioni di lavoro anche questo mese.

Per poterle visionare è innanzitutto necessario digitare “decathlon lavora con noi” su un qualsiasi motore di ricerca.

Il primo link che comparirà dovrà essere cliccato in modo da accedere alla pagina dedicata alle carriere.

Scorrendola fino in fondo si osserverà subito la scritta “Visualizza posizioni aperte”

Profili ricercati

Diverse sono le posizioni aperte in Decathlon su tutto il territorio nazionale e riguardano i seguenti ruoli:

Venditori e Venditrici

Responsabile reparto sport

Magazzinieri

Requisiti

Per i profili di venditore e di magazziniere si ricerca un appassionato di sport, dinamico e vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo e concreto.

Anche studente universitario interessato a vivere un’esperienza lavorativa nella grande distribuzione e disponibile a lavorare il sabato e la domenica.

Per il profilo di responsabile di reparto si ricerca un appassionato di sport, dinamico e vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo e concreto.

Neolaureato (o diplomato con esperienza in ambito commerciale), interessato a vivere un’esperienza nella grande distribuzione, disponibile alla mobilità geografica e a lavorare il sabato e la domenica.

Candidatura

A seconda del settore di impiego sono diversi i requisiti che il gruppo richiede ad ogni figura.

Sono accettati, comunque, sia profili con esperienza che personale ancora in formazione.

Chi volesse sottomettere la propria candidatura online o avere maggiori informazioni, può consultare la sezione Decathlon.