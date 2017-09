Ravenna – Stavano correndo a sedare una rissa, scoppiata in un campeggio tra alcuni irlandesi ubriachi, i due agenti della polizia di Stato deceduti nella notte tra sabato e domenica in seguito a un drammatico incidente. Il capo-pattuglia Nicoletta Missiroli 54 anni, di Fusignano, e l’autista Pietro Pezzi, 30 anni di Ravenna, erano a bordo della Seat Leon di servizio quando era arrivata la richiesta di intervento. La Volante stava percorrendo via Dei Campeggi,