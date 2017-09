Monza, Se l’è vista brutta ieri, anche se adesso le attenzioni sono tutte concentrate sull’uomo ferito da un carabiniere. A rischiare la vita però ieri a Macherio c’era pure lui. Appuntato, 35 anni, moglie e un bimbo piccolo di 3, in servizio alla caserma di Biassono, è stato il primo a tentare di bloccare il folle salito a bordo del suo SUV per sfuggire al trattamento sanitario obbligatorio cui dovevano condurlo i carabinieri.

Dopo l’inseguimento per le strade di Macherio in mezzo ai passanti, il militare si è attaccato alla portiera ma si è visto schiacciare contro il muro dalla vettura. È stato a quel punto che un altro carabiniere, collega dell’appuntato in pericolo di vita, ha deciso di sparare e ha ferito il folle.