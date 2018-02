Delitto Milano, tranviere: “Lei aveva in mano coltello, ho reagito”

Jessica uccisa con più di 10 coltellate

Mercoledì notte in casa c’erano soltanto loro due.

La 19enne aveva opposto resistenza ai suoi approcci. “Abbiamo litigato sulla scelta del film da guardare”, ha raccontato Alessandro Garlaschi

La moglie dell’uomo accusato dell’omicidio era andata a dormire dalla madre.

I due, secondo il racconto dello stesso Garlaschi, avrebbero litigato per un film da vedere in tv e poi lui si sarebbe scagliato contro la vittima colpendola con più di dieci coltellate.

In seguito, con follia lucida, stando ad alcuni segni sul corpo, segni di bruciature, trovate sul cadavere della diciannovenne – avrebbe cercato di bruciare il corpo – per poi avvolgerlo con del cellophane con l’intenzione di metterlo in una borsa per spostarlo da lì.

Ma non solo. Un paio di ore dopo racconta Milano Today, verso le sei, il tranviere avrebbe telefonato in azienda per dire che non sarebbe arrivato a lavoro e poi sarebbe uscito di casa per andare a prendere la sua compagna,

che nulla sapeva dell’orrore che si sarebbe trovata davanti anche se probabilmente era a conoscenza delle scappatelle del suo uomo.

Così come forse sapeva anche dell’attrazione che il trentanovenne provava per Jessica, che in quella casa ci era arrivata rispondendo a un annuncio trovato online sui social.

Una volta nell’abitazione, secondo quanto finora ricostruito dalla Mobile, il tranviere avrebbe preso il telefono e avrebbe chiesto aiuto al suo avvocato, mentre sua moglie – a lungo ascoltata dagli agenti – avrebbe chiamato un amico sindacalista per chiedere aiuto e lanciare l’allarme.

Racconta ancora Milano Today:

Quindi, verso le 11 della mattina il presunto assassino è sceso in portineria con gli abiti sporchi di sangue – e con alcune ferite ai polsi che si sarebbe procurato da solo – e ha detto: “Ho fatto un guaio, ho una ragazza morta in casa“.

A quel punto sono arrivati i poliziotti, che lo hanno tenuto in casa fino al primo pomeriggio, quando lo hanno portato via tra gli insulti degli altri residenti.

“Mi sono solo difeso” ha detto inizialmente. E poi lo ha ripetuto: “Ho rigirato il coltello”, come a voler sottolineare che la prima a impugnarlo fosse stata proprio la vittima.

Il tranviere – collega del padre della vittima, che è un macchinista della metro verde – si trova nel centro osservazione neuropsichiatrica all’interno del carcere di San Vittore ed è sorvegliato a vista.

L’uomo è stato trasferito nel penitenziario la notte scorsa dopo un lungo interrogatorio nel quale ha in sostanza confessato.