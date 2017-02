Dal delitto di Avetrana, dove il 26 agosto del 2010 venne uccisa una ragazzina di quindici anni, Sarah Scazzi, sono passati quasi sette anni e due gradi di giudizio e fra qualche giorno, il 20 febbraio, arriverà la sentenza della Corte di Cassazione. Proprio in attesa dell’ultima sentenza a parlare è Valentina Misseri, parte della famiglia “protagonista” della brutta storia di cronaca nera arrivata dalla Puglia.

Valentina è la sorella di Sabrina e figlia di Cosima Serrano, le due donne (rispettivamente cugina e zia della vittima) condannate in primo e secondo grado per l’omicidio di Sarah Scazzi. È figlia anche di Michele Misseri, il contadino di Avetrana che da tempo si è dichiarato colpevole dell’omicidio di sua nipote cercando di scagionare sua moglie Cosima e la figlia Sabrina ma che è stato condannato “solo” a otto anni di reclusione per soppressione di cadavere in quanto sarebbe stato lui a gettare il cadavere dell’adolescente in un pozzo dopo il delitto. Adesso è anche Valentina Misseri ad accusare suo padre Michele dell’omicidio di Sarah. “Mia sorella e mia madre sono innocenti. A uccidere Sarah è stato mio padre”, è quanto ha dichiarato a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione a “Oggi” ribadendo dunque quelle che sarebbero le sue convinzioni sul delitto.

Le lettere di Sabrina Misseri – Valentina ha rivelato anche il contenuto di alcune lettere scritte dalla sorella Sabrina. “Non sono più la Sabrina di prima – è quanto si legge nelle lettere -, tanti lati del mio carattere si sono modificati. Alzarsi ogni mattina con l’ansia di affrontare la giornata… sono diventata ancora più fifona e piena di tormenti”.