Il dna non è una prova scientifica dotata di valore assoluto. Ogni dna ha un suo particolare peso probatorio. E quello che ha portato alla condanna all’ergastolo in primo grado di Massimo Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio è destinato a pesare come un macigno anche nel processo d’appello che si apre nei prossimi giorni a Brescia.

Carabinieri, polizia, procura, Tribunale del Riesame, Cassazione, corte d’assise di Bergamo. Nessuno degli inquirenti, magistrati, avvocati di parte civile e giudici che in questi anni si sono confrontati con gli atti di indagine ha mai avuto alcun dubbio: il muratore bergamasco è l’assassino della tredicenne che la sera del 26 novembre 2010 scomparve nel nulla all’uscita della palestra di Brembate di Sopra.

Proviamo a capire da dove deriva questa convinzione.

Il dna

Il punto di partenza è che Yara è stata uccisa da colui che ha lasciato la sua traccia sulle sue mutandine. Da qui è impossibile scostarsi, per un paio di ragioni.

Primo: la traccia è mista, nel senso che contiene materiale genetico della vittima e del suo aggressore.

Secondo: la posizione della stessa, ovvero in prossimità del taglio delle mutandine, dimostra non un semplice contatto, ma la partecipazione alla fase omicidiaria del “proprietario” di quella traccia.

Per intenderci, la traccia dell’allenatrice di Yara, Silvia Brena, trovata sulla manica del giubbotto, può essere finita lì in mille occasioni e modalità lecite, a partire da un banale contatto degli indumenti in palestra. Mentre la traccia di un uomo depositata sulle mutandine quando le stesse vengono tagliate in un contesto di aggressione a sfondo sessuale, uomo che è totalmente estraneo al mondo di Yara e che non frequenta gli stessi posti, non può avere altra spiegazione se non quella del coinvolgimento nell’omicidio.

L’identità genetica

Stabilito che l’assassino è il proprietario di quella traccia, si tratta ora di risalire a chi appartiene. L’operazione di estrazione di una identità genetica da quel materiale biologico è stata fatta dai Carabinieri del Ris di Parma, nei cui laboratori si è svolto soltanto questo passaggio: dalla traccia all’individuazione di un profilo che non risultava già schedato, quindi sconosciuto, tanto che è stato chiamato “Ignoto Uno”.

Durante questo percorso scientifico, va sottolineato, il dna di Massimo Bossetti non è mai entrato nei laboratori del Ris, fattore che ci porta a escludere ogni eventuale rischio di contaminazione, e pure che l’indagine genetica possa essere stata in qualche modo indirizzata a monte su un obiettivo predeterminato.

L’assassino è Ignoto uno, dunque, ma noi non sappiamo chi sia, dicono i Carabinieri del Ris. Sappiamo soltanto che non è figlio di suo papà, ma anche se lui adesso non lo sa, l’uomo che l’ha concepito è un autista di pulmann che risponde al nome di Giuseppe Guerinoni e che in passato ha avuto una relazione sessuale con sua mamma.

Il percorso investigativo e genetico che porta da un frequentatore della discoteca accanto al campo dove è stata trovata Yara è lungo e travagliato. Fatto sta che a un certo punto si arriva alla signora Ester Arzuffi e da lei al figlio Massimo Bossetti.

