La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà per furto aggravato alla locale competente autorità giudiziaria una donna, M.I.M., nata nel 1991 a Trieste e residente in provincia di Udine. Già nota alle forze dell’ordine, la donna aveva da poco sottratto un paio di scarpe sportive del valore di quasi 80 euro da un negozio sito all’interno del centro commerciale Il Giulia e le aveva nascoste all’interno della propria borsetta; superate le casse si era attivato il sistema antitaccheggio e ha cercato di scappare, ma è stata fermata da due addette.

Chiesto conto del suo operato, hanno recuperato il paio di scarpe con ancora attaccata l’etichetta antitaccheggio e, tramite il 113, hanno richiesto l’intervento di un equipaggio della Squadra Volante della locale Questura. Una volta sul posto gli operatori hanno identificato la donna e, ricostruito l’episodio, l’hanno denunciata

Roma, 2 febbraio 2017