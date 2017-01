La Polizia di Stato ha denunciato tre uomini di origine afgana perché non in regola con le norme sul soggiorno.

Durante le prime ore di ieri notte una Volante della Polizia, lungo la statale Romea, ha proceduto al controllo di tre uomini che stavano camminando sul ciglio della strada.

I tre, hanno dichiarato agli agenti di essere arrivati in Italia a bordo di un camion transitando per la Grecia e poi a bordo di un traghetto.

Privi di qualsiasi documento sono stati accompagnati in Questura per addivenire alla loro identificazione.

La Polizia Scientifica ha proceduto alla comparazione delle impronte digitali dei tre uomini nel sistema Eurodac, la banca dati europea delle impronte di persone richiedenti asilo politico o che hanno varcato clandestinamente i confini europei. Tale disamina ha evidenziato che uno degli uomini era già stato respinto alla frontiera dalla Questura di Venezia il 24 dicembre scorso con generalità diverse da quelle dichiarate.

I tre presunti cittadini afgani, rispettivamente di 20, 22 e 24 anni, al termine degli accertamenti sono stati indagati in stato di libertà per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato ed il 22enne denunciato anche per il reato di falsa attestazione ad un Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

Roma, 22 gennaio 2017