La scorsa notte la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per il possesso ingiustificato di una piccola ascia e di un cacciavite un triestino, M.K, nato nel 1970, già noto alle forze dell’ordine. Sono giunte al 113 alcune segnalazioni di una persona con in mano un’ascia nei pressi di via Pellico e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante.

Alla vista degli operatori l’uomo si è innervosito ed è andato in escandescenza, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno accompagnato all’ospedale di Cattinara. Durante una visita è stata trovata l’ascia di piccole dimensioni che l’uomo aveva occultato nelle mutande. E’ stato denunciato e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.

Roma, 29 dicembre 2016