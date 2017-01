L’episodio accaduto nel cuore dela notte in un circolo privato.

Personale della Sezione Volanti è intervenuto presso un circolo privato situato nel centro storico cittadino, su richiesta del titolare, per la presenza di un avventore, che in evidente stato di ubriachezza stava minacciando quanti erano presenti all’interno dell’attività. Sul posto gli agenti hanno individuato subito l’individuo segnalato, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, che al momento stava inveendo contro il titolare dell’esercizio, minacciandolo di morte. Nonostante la presenza degli operatori che hanno a più riprese cercato di calmare l’uomo, un 35enne sassarese, questi ha continuato con il suo atteggiamento violento, colpendo con dei calci la porta d’ingresso del circolo, danneggiandola.

Al nuovo invito di mantenere la calma rivolto dagli operatori, l’uomo ha risposto con delle minacce e frasi offensive. Si è deciso quindi di accompagnare il predetto in Questura per una compiuta identificazione, ma durante le fasi dell’accompagnamento l’uomo ha opposto un’attiva resistenza e, all’interno dell’auto di servizio ha cercato di danneggiare con calci e pugni i vetri del veicolo.

Dopo le formalità di rito il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

Sassari, 8 gennaio 2017