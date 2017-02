La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per uso di atto falso e falsità materiale commessa da un privato un cittadino rumeno, G.I., nato nel 1986 e residente a Ischia (Napoli). L’uomo guidava l’autovettura del fratello, che si trovava a bordo. I due erano diretti in Romania quando, nell’ambito del controllo istituzionale del territorio, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. Duino Aurisina ha fermato l’autovettura con targa rumena lungo il raccordo autostradale nei pressi di Duino.

Dai riscontri e dagli accertamenti effettuati la patente di guida italiana in possesso dell’uomo è risultata essere falsa ed è stata sequestrata. Dopo le formalità di rito, il rumeno è stato denunciato

Roma, 3 febbraio 2017