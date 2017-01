Personale della Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale competente autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza un triestino, C.C., nato nel 1960.

L’uomo ha colpito con la propria autovettura una recinzione e una impalcatura di un cantiere edile in questo Corso Italia e si è allontanato, ma il mezzo ha lasciato una lunga scia di liquido. Fatto che ha insospettito un equipaggio della Squadra Volante della Questura impegnato nel controllo del territorio e transitato in zona nell’immediatezza, che ha raggiunto e fermato l’autovettura in via Alberti.

Una volta sceso dal veicolo, danneggiato vistosamente nella parte anteriore e con la ruota anteriore sinistra priva del copertone, il conducente è apparso in uno stato di alterazione alcolica ed è stato sottoposto allo specifico test. È risultato positivo ed è stato denunciato. Gli è stata ritirata la patente di guida e un mezzo di soccorso Aci ha rimosso l’autovettura incidentata.

Personale addetto, infine, ha pulito le strade interessate dalla fuoriuscita di liquido spargendo polvere assorbente

Roma, 31 gennaio 2017