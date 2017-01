La notte la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla locale competente autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza un triestino, A.S., nato nel 1974, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso del controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante della Questura ha notato in viale Campi Elisi un’autovettura che procedeva zigzagando verso il centro cittadino. Una volta fermato il mezzo e una volta scesovi il guidatore, gli operatori hanno fin da subito notato una sua alterazione e, dopo averlo identificato, con l’ausilio di un equipaggio della locale Polizia stradale, l’uomo è stato sottoposto al test alcolemico, risultandovi positivo. Motivo per il quale è stato denunciato e gli sono state sequestrate la patente di guida e la carta di circolazione, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo

Roma, 10 gennaio 2017