Strano a dirsi ma i figli possono essere un risparmio, almeno davanti al fisco, come da tabella di seguito. Anche il fisco però distingue tra figli di e dunque oltre a reddito familiare, età e numero dei figli, presenza di eventuali handicap occorre tenere presente alcune variabili per avere la detrazione fiscale.

Ai lavoratori dipendenti le detrazioni spettano in busta paga e per ottenerle detrazioni occorre compilare il modulo per il diritto alle detrazioni d’imposta. In base all’art. 7 del D.L. n. 70/2011, la compilazione non deve più essere fatta ogni anno, perché una volta fatta per la priva volta occorre rinnovare la domanda solo in caso di variazione del carico familiare (ad esempio un nuovo figlio).Le detrazioni vanno calcolate nella dichiarazione dei redditi da parte di professionisti e lavoratori autonomi corredando ovviamente la dichiarazione delle informazioni relative ai figli in base alle quali si è provveduto alla detrazione stessa nel calcolo di quanto dovuto al fisco.

Sono detraibili anche i figli maggiorenni, purché a carico di genitori che percepiscano un reddito inferiore ai 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili e privi o quasi (i figli stessi) di reddito proprio.

Le detrazioni valgono anche per i figli non legittimi, quali i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati anche maggiorenni, anche se non conviventi o se residenti all’estero.

Le detrazioni vanno ripartite al 50% tra entrambi i genitori ma è possibile attribuirle interamente al genitore che ha il reddito più elevato. In caso di separazione le percentuali di detrazione si calcolano secondo 3 modalità: