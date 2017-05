Tempi e costi per il rinnovo della patente

Per rinnovare la patente ci sono diverse opzioni che comportano tempi e costi diversi. Ecco le vie che si possono seguire ed i relativi costi.

Rinnovo della patente presso ambulatorio Asl: si effettua su appuntamento e comporta costi di 26,2 euro (10,2 da versare su conto corrente intestato al ministero dei Trasporti, il c/c 9001, con possibilità di servirsi di bollettino precompilato presso gli uffici postali; 16 euro per la vecchia marca da bollo da versare sul c/c 4028, anche in questo caso con possibilità di servirsi di bollettino precompilato alle Poste) e di un’ulteriore somma tra i 20 e i 50 euro, a seconda della struttura sanitaria, come costo dei diritti sanitari.

Rinnovo tramite ACI o scuola guida: comporta gli stessi costi della visita presso l’ambulatorio ASL maggiorati però delle spese per il servizio ottenuto , che variano in modo discrezionale (in totale si può arrivare a pagare anche 130 euro).

Rinnovo presso le Ferrovie (tramite l’Unità Sanitaria Territoriale): costa di media 35 euro, a cui vanno aggiunti i 26,2 euro per marca da bollo e versamento al Ministero dei Trasporti. La spesa totale è dunque mediamente sui 60 euro. Se si sceglie questa soluzione non è necessario prenotare, ma bisogna mettere in conto di attendere che arrivi il proprio turno.