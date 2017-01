Quando ci sentiamo stanchi ci sembre impossibile affrontare anche le cose più semplici e, a volte, diventa difficile già alzarsi dal letto. Questo senso di spossatezza può essere transitorio o durare nel tempo, ciò comporta un calo di motivazione e energie. Secondo un recente sondaggio 7 italiani su 10 soffrono di stanchezza durante la giornata.Un sondaggio condotto dal National Hydration Council ha svelato sia cosa causa la stanchezza e l’affaticamento sia i rimedi per combatterle. Nel 12% dei casi non si hanno le forze per affrontare una giornata appena iniziata a causa della disidratazione. Inoltre, anche l’insonnia, la mancanza di ferro nel sangue o il troppo caffè possono avere degli effetti negativi sul proprio umore e sulla propria prestanza.Tra le cause più comuni: poche ore di sonno, abitudini sbagliate, carenze alimentari e alcune patologie. Quando la stanchezza diventa una condizione normale parliamo di stanchezza cronica e, in questo caso la stanchezza rende quasi impossibile svolgere anche le normali attività giornaliere. Per essere definita cronica, però, la sensazione di stanchezza deve perdurare per almeno sei mesi. Vediamo quali sono le principali cause della stanchezza e i rimedi per curarla.

Stanchezza: sintomi e cause

I sintomi che si accompagnano alla stanchezza sono: battito cardiaco accelerato, disturbi del sonno, dolori muscolari, ulcera o crampi allo stomaco, diarrea, colite o disturbi della tiroide, sensazione di noia, bisogno di urinare spesso, iperattività, irritabilità, stato di confusione mentale e abbassamento delle difese immunitarie.

Vediamo ora perché ci sentiamo stanchi durante la giornata. Ecco le cause più comuni:

Fisiche

Problemi di peso: eccessiva magrezza o sovrappeso

Alcune malattie: diabete, cancro, infezioni, anemia, problemi alla tiroide.

Gravidanza e allattamento

Disturbi del sonno

Psicologiche

Ansia

Insonnia

Depressione

Stress