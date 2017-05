Cibi da mangiare in quantità ‘industriali’, senza mai ingrassare. Un sogno? Non esattamente: stando infatti a quanto afferma l’esperta interpellata dal britannico The Independent, sono infatti 14 gli alimenti che una persona può consumare a volontà, ogni volta che lo desidera, senza per questo aumentare di peso. Partendo dal sedano fino ad arrivare alle fragole, ecco quindi l’elenco di frutta e verdura amici della dieta, ma anche del gusto:

Sedano: composto al 95% di acqua, il sedano è portatore di grandi benefici per la salute. Contiene infatti potassio, folati, fibre e ben il 30% della razione giornaliera di vitamina K, oltre ad avere un apporto calorico ridotto (circa il 6% di calorie a porzione). E’ bene consumarlo quando è ancora fresco, poiché il sedano perde molti dei suoi antiossidanti tra i 5 e i 6 giorni dopo il suo acquisto.

Cavolo – Poche calorie (circa 250 grammi di cavolo crudo ne contengono infatti solo 33), ricco in proteine e con un apporto di circa 2,5 grammi di fibre a porzione. Il cavolo è uno dei pochi alimenti che contiene omega-3 e porta con sé un carico salutare di vitamine e folati.