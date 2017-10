Dieta del finocchio per depurarsi e dimagrire: il menù completo

Il finocchio non dovrebbe mai mancare nel nostro frigorifero, specialmente se si sta seguendo un regime alimentare ipocalorico. Infatti, la dieta del finocchio è ideale per dimagrire poiché tale alimento è ricco di acqua e sali minerali oltre che completamente privo di grassi.

Il finocchio è dunque una verdura perfetta per perdere peso e allo stesso tempo depurare l’organismo. Grazie alle funzionalità digestive, aiuta a sgonfiare la pancia velocemente e ad eliminare scorie e tossine. Ha pochissime calorie e aiuta a mantenere il senso di sazietà.

Con la dieta del finocchio che vi suggeriamo oggi, si introducono circa 1300 kcal al giorno e consente di dimagrire circa 2 Kg in due settimane. Non è una dieta drastica e non dovreste avvertire troppo appetito; ricordate però di bere acqua in quantità (circa 2 litri al giorno). Per la cottura delle verdure, prediligete quella al vapore o alla griglia. Infine, vi consigliamo di bere una tisana al finocchio prima di andare a letto.