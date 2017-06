Dieta del gruppo sanguigno: menu del gruppo 0, A, B e AB

La dieta del gruppo sanguigno è tra i regimi alimentari più di tendenza dell’ultimo periodo. Ma come funziona? Ecco tutti i consigli per poter seguire la dieta del gruppo sanguigno con alimenti consentiti, ingredienti nocivi e menù giornalieri per ciascun gruppo sanguigno: 0, A, B e AB.

Conoscete la dieta del gruppo senguigno? Questo regime alimentare prevede infatti schemi e menù differenti per ciascun gruppo: 0, A, B e AB La dieta del gruppo 0 per esempio dovrà quindi privilegiare le proteine, la dieta del gruppo A si avvicina ad uno stile vegetariano, la dieta del gruppo invece assomiglia per certi versi alla dieta mediterranea e la dieta del gruppo AB dovrà seguire un’alimentazione a metà tra i gruppi A e B. Non si dovrebbe utilizzare il termine di dieta dimagrante, perché la dieta del gruppo sanguigno dovrebbe essere intesa invece come un regime alimentare, o meglio uno stile di vita proprio perché si basa sul principio che molti alimenti possano essere nocivi non solo al nostro sistema immunitario ma anche alla linea. Ecco allora nel dettaglio i menù e i consigli di tutte le diete del gruppo sanguigno: 0, A, B e AB.