La dieta Hamptons, ideata dal dott. Fred Pescatore, si basa su un regime alimentare povero di carboidrati e ricco di proteine magre presenti in carni bianche e pesce. Permette di perdere chili in eccesso in poco tempo, fino a 4 kg in due settimane.

A differenza delle classiche diete proteiche, la dieta Hamptons fa leva su alcuni cibi, limitando il consumo di grassi saturi presenti soprattutto in carne rossa e formaggi stagionati. Questi alimenti sono sostituiti dalle varietà di pesce più ricche di omega 3.

Questa dieta a basso contenuto di carboidrati prevede inoltre l’uso di olio di noce di macadamia, considerato una migliore fonte di acidi grassi monoinsaturi rispetto all’extravergine di oliva. Da evitare la frutta molto zuccherina (ad esempio l’uva), i salumi, pietanze fritte, pasta, biscotti, pizza, focacce e cereali raffinati. Pesce, verdura, cereali integrali e carni magre in abbondanza

Di seguito un esempio di menù settimanale: