DIETA VELOCE ESTIVA: PERDI 5 KG IN 5 GIORNI

Molto spesso facciamo fatica a seguire diete lunghe e pericolose per la nostra salute, oggi vogliamo proporvi una dieta sana, veloce ed equilibrata che vi aiuterà a perdere circa 5 kg in 5 giorni.

Purtroppo può accadere che a pochi giorni dalla prova costume non ci sentiamo in forma oppure abbiamo qualche kg di troppo da smaltire, la dieta che oggi vi proponiamo vi permetterà di dimagrire ma al tempo stesso potremo contare su una dieta sana ed equilibrata che non crea problemi al nostro organismo.

Dieta veloce per perdere 5 kg in 5 giorni

LUNEDI

Colazione: un bicchiere di succo di frutta non zuccherato con 2 fette biscottate integrali;

Pranzo: 150 g di prosciutto crudo, 30 g di pane integrale, insalata mista.

Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata, senza esagerare con l’olio.