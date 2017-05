Rally, morto un bimbo di 8 anni. Diffuse ora le immagini dell’incidente

Sono nove gli indagati dalla procura di Ivrea per la tragedia del rally Città di Torino in cui sabato 27 maggio 2017, a Coassolo, è rimasto ucciso il piccolo Aldo Ubaudi, di appena sei anni, investito da un’auto in corsa uscita di strada. Il pm Ruggero Crupi contesta a tutti il reato di omicidio colposo.

Si tratta di cinque organizzatori del rally, di Cristian Milano e Luca Pieri, rispettivamente pilota e navigatore della Skoda protagonista dell’incidente, e dei genitori del bambino, Giacomino Ubaudi, 45 anni, e Valeria Roci Pellino, 37 anni.

Oltre all’ipotesi che il bambino stesse seguendo la corsa con i genitori in un punto vietato, suffragata dai cartelli trovati sul posto, gli investigatori valuteranno i profili dell’efficienza dell’organizzazione, delle condizioni del circuito e dello stato dell’equipaggio del veicolo, che è stato sequestrato.