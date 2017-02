Una donna di 44 anni, Giovanna Mucciolo, è morta nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata investita dalla sua stessa auto. Stando alle prime ricostruzioni la malcapitata averebbe fermato l’auto, quindi sarebbe scesa per aprire il cancello d’ingresso.

La vettura, però, non aveva il freno a mano inserito così si è messa da sola in movimento investendola. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla 44enne per poi trasferirla in eliambulanza presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Qui, però, è deceduta: a nulla sono valsi gli interventi dei medici. La donna era molto conosciuta ad Aquara. Sconcerto nella comunità che si è stretta attorno ai suoi quattro figli non appena si è sparsa la voce della tragedia.

Fonte Il mattino

Salerno, 14 febbraio 2017