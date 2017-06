Non impedire che qualcuno possa usare la macchina senza il consenso del proprietario è punito con una multa da 41 a 168 euro.

Già uno si fa il segno della croce quando ritrova l’auto nel posto in cui l’aveva lasciata due ore prima avendo dimenticato il finestrino aperto. Uno sguardo all’interno: non manca nulla. Altro ringraziamento sotto voce all’elenco completo dei santi. Poi si alza lo sguardo e…tac! Multa sul parabrezza. «Eppure ho parcheggiato bene…». Già, ma se lascio aperto il finestrino dell’auto in sosta, il vigile non perdona. Sono 41 euro, ben che vada.

Il Codice della strada non prevede una multa per memoria fragile. Ma per non impedire l’uso del veicolo senza il proprio consenso sì [1]. Uno non deve solo augurarsi di ritrovare l’auto: è tenuto anche ad evitare che gliela portino via per colpa sua.



Finestrino aperto durante la sosta: cosa dice il codice

Il codice della strada [1] regolamenta il comportamento dell’automobilista per quanto riguarda la sosta del suo veicolo. Tra le tante altre cose, stabilisce dove si può e dove non si può parcheggiare. Ma, ad un certo punto, ecco il comma che parla del finestrino aperto dell’auto. In modo non diretto ma, comunque, efficace. Si legge: «Durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso».