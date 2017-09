Carabiniere aiuta disabile alla Chiena di Campagna la foto diventa virale

Salerno – L’evento che si svolge ogni anno a Campagna richiama migliaia di persone. La persona disabile aveva delle difficoltà a muoversi con la carrozzina quando è intervenuto il militare originario di Buccino e in servizio presso la caserma dei carabinieri di Campagna diretta dal maresciallo Vincenzo Pessolano.

Il gesto del giovane Carabiniere non è passato inosservato nonostante per i militari si tratti di ordinaria amministrazione. La foto, postata sul web, in poche ore ha ricevuto centinaia di like e condivisioni e parole di stima nei confronti dell’Arma

SalernoNotizie