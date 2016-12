Disabili, Liguria dà il via libera all’assunzione dei familiari come assistenti personali: “1200 euro al mese”

Al contributo può aggiungersi un valore massimo annuale di 7.500 euro per ogni beneficiario nel caso di interventi per l’acquisto di ausili, domotica e l’abbattimento delle barriere. “Con i nuovi indirizzi – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità – diamo un grande sostegno all’autonomia delle persone con disabilità”

Per garantire alle persone con disabilità una migliore autonomia con nuovi progetti di Vita Indipendente, la Regione Liguria ha deliberato la possibilità di assumere un familiare, fino al terzo grado di parentela, come assistente personale nel caso di disabili che necessitano dell’accompagnamento. Tutto ciò potrà essere fatto, d’ora in poi, con fondi dell’amministrazione regionale, senza più gravare sulle famiglie. “La misura – ha detto l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale – rappresenta una importante novità”. Il contributo previsto è di 1.200 euro mensili, a cui può aggiungersi un valore massimo annuale una tantum di 7.500 euro per ogni beneficiario nel caso di interventi per l’acquisto di ausili, domotica e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Con i nuovi indirizzi – spiega la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale – diamo omogeneità sul territorio e quindi garanzia di parità di accesso alle persone con disabilità a tutti gli strumenti, economici e di accompagnamento in percorsi professionali, per conquistare una sempre maggiore indipendenza attraverso un lavoro e la possibilità di poter vivere in una sede protetta ma in autonomia”. Tra gli interventi finanziabili per la Vita indipendente, l’assunzione di un