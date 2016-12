Vasta operazione quella messa in atto dagli uomini del Centro di Controllo Area Pesca della Guardia Costiera ligure, per garantire la salute dei cittadini in vista delle cene di Natale e Capodanno, in diverse località della provincia di Milano. I militari hanno multato una dozzina di commercianti di prodotti alimentari indiani e cinesi perché mettevano in vendita la merce priva di etichettatura in lingua italiana o con etichettatura ingannevole. In totale la Guardia Costiera ha sequestrato più di due tonnellate tra sgombri, granchi e gamberi congelati.

Nella fattispecie, i casi più gravi si sono registrati a Baranzate e a Legnano. Nel primo caso, in un capannone adibito a deposito da un commerciante cinese, i militari hanno rinvenuto e sequestrato bustine di pesce congelato sulle quali il proprietario aveva apposto un’etichetta differente per mascherare il fatto che il prodotto fosse scaduto da alcuni mesi. L’uomo è stato denunciato per frode in commercio. Nel secondo caso, invece, in un ristorante di sushi la Guardia Costiera ha riscontrato che i salmoni e i branzini non erano stati “abbattuti”, procedura necessaria per mangiare il pesce crudo in totale sicurezza.

Roma, 28 dicembre 2016

fonte FanPage