Grande nevicata sulle Dolomiti. E venerdì il bis. Piove in pianura

“Bomba” di neve sulle Dolomiti, è quello che sta accadendo in queste ore. Non proprio inaspettato a dire il vero.

Un velo bianco sta ricoprendo le montagne venete da questa notte (29 Novembre).

Anche in pianura si segnalano disagi

La neve ha iniziato a cadere questa notte e questa mattina sono stati registrati accumuli fino a 5 cm di neve a Cortina, Belluno e Feltre.

“Il limite per il fenomeno nevoso, secondo il centro previsioni meteo di Arabba (Belluno), è attualmente a fondo valle, ma potrebbe risalire a quote più alte nel corso della giornata” dice Leggo – Nevicate, secondo le previsioni attuali, sono attese anche nei prossimi giorni, in particolare venerdì”

Da non sottovalutare le mareggiate che seguiranno su tutte le coste esposte

L’apice verrà raggiunto tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, dove avremo i fenomeni più violenti con forti temporali, piogge torrenziali, grandine e possibili trombe d’aria.

Da Venerdì, entrando nel mese di Dicembre, si inizierà con un freddo invernale e forte maltempo al Centro/Sud con possibili nevicate fin in pianura al Nord.