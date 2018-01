Don Cavazzana ammette: sesso con 13 parrocchiane. Nessun reato

Don Cavezzana, l’ex parroco di Carbonara di Rovolon, avrebbe fatto sesso con 13 parrocchiane “ma non ha commesso alcun reato”.

Nelle orge, scrive il Mattino di Padova, anche qualche altro prete non identificato

Come teste nell’inchiesta pure don Roberto Cavazzana, ex parroco di Carbonara di Rovolon: ha confermato il sesso con 13 parrocchiane.

Ma per lui nessun reato. Nelle orge qualche altro prete non identificato.

La Procura di Padova ha ha chiuso l’inchiesta sulle orge in canonica nella diocesi di Padova.

Don Roberto era balzato alle cronache anche perchè in passato era stato il padre spirituale di Belen Rodriguez e in predicato di celebrare le nozze della showgirl con Stefano De Martino (poi svoltesi in provincia di Novara).

Per don Andrea Contin, invece, la Procura di Padova ipotizza i reati di lesioni volontarie aggravate e minacce di morte aggravate.

Cadute invece le accuse di di sfruttamente e favoreggiamento della prostituzione, illecita detenzione di una pistola e violenza privata.