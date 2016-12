Ha fatto sesso vicino ai binari della ferrovia, poi qualche giorno dopo, forte della sua mole tutt’altro che banale, ha messo ko i poliziotti che hanno tentato di bloccarla. Alla fine la donna, una pugliese di 37 anni senza fissa dimora e di ben 120 kg di peso, è stata fermata e arrestata con molto fatica.

Il primo episodio era accaduto lo scorso 15 dicembre, a testimoniarlo la denuncia e la diffida a lasciare la stazione di Pescara, in cui di fatto la donna vive.

Era stata sorpresa dal personale della Polfer mentre, alle 14.30 del pomeriggio, stava praticando sesso orale nei pressi dei binari della stazione, davanti ad attoniti e increduli passeggeri che stavano aspettando i treni.

Ieri, invece, la stessa donna ha cominciato a fumare come se niente fosse nella sala d’attesa della stazione, scatenando proteste e il disappunto generale.

All’intervento dei poliziotti, li ha insultati e si è avventata contro di loro come una furia, iniziando a colpirli con schiaffi e persino sputi.

I poliziotti hanno avuto la meglio, non senza difficoltà. La donna, che pesa ben 120 chili, è stata bloccata e arrestata, per poi essere rilasciata.

Riccardo Ghezzi

Pescara, 28/12/2016