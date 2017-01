A riguardare quelle immagini un brivido corre lungo la schiena di Tim Schwering: si è lanciato senza pensarci un secondo verso quell’auto in fiamme per cercare disperatamente di salvare Kimberly Novak, rimasta intrappolata all’interno della vettura. Attimi al cardiopalmo vissuti con la consapevolezza che quell’auto sarebbe potuta esplodere in qualsiasi momento. Eppure Tim, poliziotto di Spokane, nello Stato di Washington, non si è tirato indietro: ha usato tutta la sua forza per salvarla e scongiurare il peggio.

«Stavo tornando a casa sulla mia auto quando improvvisamente si è spenta – ha raccontato Kimberly all’emittente KHQ – Improvvisamente un fumo denso è iniziato a uscire dal cofano. Ho visto le fiamme, ero terrorizzata. Ho provato a uscire dall’auto, ma tutte le portiere erano rimaste bloccate. Ho chiamato la polizia sperando che arrivasse in tempo. Non volevo morire bruciata nella mia macchina».

Sul posto è intervenuto Tim che, con tutta la forza che aveva in corpo, ha spaccato con il manganello il finestrino del lato conducente e ha tirato fuori Kimberly prima che la vettura esplodesse. Entrambi sono stati portati in ospedale per aver inalato fumo, ma sono stati dimessi il giorno stesso. Adesso i due si sono incontrati e Kimberly non ha perso l’occasione di dire grazie al suo eroe: «Quello che ha fatto per me è indescrivibile. Si stancherà di avermi nella sua vita. Saremo amici per sempre».

