Milano, donna sta male per l’influenza e muore in casa

E’ morta nel tardo pomeriggio di Giovedì, nel suo letto: era a casa dal lavoro, malata con l’influenza.

Milano – Non c’è stato nulla da fare per una 46enne deceduta in un’abitazione a Rho, nel milanese.

Secondo la prima ricostruzione fornita da Milano Today, la donna non soffriva di nessuna patologia, aveva semplicemente contratto l’influenza stagionale.

Un normalissimo male di stagione quindi, che le avrebbe però provocato un’insufficienza respiratoria, stando al primo riscontro dei medici, e quindi la morte.

Ma si tratta della prima ricostruzione, come detto.

Le cause verranno definitivamente stabilite da un esame autoptico.

Per la signora, che secondo quanto riferito dal quotidiano online viveva con i suoi genitori, non c’era nulla da fare inutile l’arrivo nella sua abitazione dei soccorsi e medici del 118.

La madre ha riferito al personale dell’Azienda regionale emergenza urgenza che nel pomeriggio sembrava che i sintomi dell’influenza si fossero acutizzati e che la figlia aveva manifestato enormi difficoltà respiratorie.

Nei prossimi giorni è previsto il picco del virus dell’influenza, per questo motivo l’assessore regionale Giulio Gallera ha pubblicato un comunicato un piano per affrontare l’emergenza – scrive Milano Today –