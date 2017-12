Doppia sparatoria a Porta Robustina, ferita gravemente un’anziana da una pallottola vagante

Doppia sparatoria a Bitonto: ferita gravemente un’anziana da una pallottola vagante

Bitonto. Uditi diversi colpi di pistola questa mattina sul presto, secondo le prime informazioni dai media locali sembra attorno alle 7.30

I fatti si soarebbero verificati in via Pertini a Bitondo, contro una abitazione,

Seguito pochi minuti dopo, attorno alle 8.00 tra arco sant’Andrea e via Le Martiri nei pressi di Porta Robustina.

I colpi esplosi, riporta il quotidiano locale “dabitonto.com” avrebbero mandato in frantumi il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata in una via limitrofa

Non solo, il fatto più grave è che uno dei proiettili avrebbe però colpito anche un’anziana di passaggio in quei momenti

La vittima, una signora che passava lì per caso, trovata riversa in una pozza di sangue nei pressi dell’arco di sant’Andrea.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e il 118 per soccorrere la signora.

In via Pertini indagano, invece, i Carabinieri.

Ora la domanda dei media locali è una, angosciante: che sia ripartita una guerra tra gruppi criminali?