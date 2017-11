Dormono in auto da mesi: donate alcune notti in albergo ai coniugi disperati

Una storia venuta alla luce in particolar modo grazie all’impegno del quotidiano locale CronacaQui che ne ha parlato

La buona notizia è nella mobilitazione dei cittadini. Ai due coniugi in difficoltà, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbero state assegnate alcune notti in albergo

Sarebbero stati gli aiuti dei lettori e di alcuni residenti del quartiere torinesi dei due coniugi (Barriera di Milano) e permettere a Nicola e Arcangela di passare qualche momento di tranquillità.

I due coniugi, come riportato anche nel nostro precedente post, dormono da diversi mesi nell’auto di proprietà assieme a due cani.

Nicola, invalido e con gravi problemi di salute, riceve una pensione di invalidità di neanche 300 euro ed è costretto a vivere usando tre volte al giorno, con un Cpap, che però senza corrente elettrica è inutilizzabile.

Una vicenda, ricordiamo, iniziata nel lontano 2009, quando all’uomo venne riscontrato un principio di ischemia celebrale.

Quella trovata dai volenterosi lettori di CronacaQui è comunque una soluzione d’emergenza. La buona notizia invece arriva proprio sul fronte Cpap

Infatti, riporta il quotidiano “Il cuore di una commerciante di Barriera ha risolto, in parte, i suoi problemi. Nicola ha potuto attaccare il Cpap alla corrente. Ringraziamo questa negoziante per l’aiuto che ci ha dato”.

Ma non solo: altri cittadini entrati a conoscenza della storia di Nicola e Arcangela, si sono autotassati per permettere alla coppia di andare a dormire in un piccolo albergo.

Ricordiamo come già fatto in precedenza che chi volesse dare un aiuto alla coppia può chiamare al numero di telefono 340.6558057.