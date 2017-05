Ancora un omicidio-suicidio che si consuma all’interno dello stesso nucleo familiare: è accaduto nelle scorse ore a Vergiate, nel varesotto. Il 62enne Claudio Nizzola ha ucciso la moglie, Renata Ottone, 57 anni, probabilmente strangolandola, quindi è salito sul solaio di casa e si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. I militari dell’Arma dei Carabinieri – i quali sono riusciti a ricostruire quanto accaduto – sono alla ricerca del movente. A dare l’allarme è stata una vicina di casa della coppia, che ha visto Claudio Nizzola lanciarsi nel vuoto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e sul luogo della tragedia familiare sono giunti il medico legale e il Pm Rosaria Stagnaro. Presente anche il sindaco del paese, Maurizio Leorato: “Sono situazioni spiacevoli e per ora preferisco non dire altro. Faccio solo le condoglianze alla famiglia per questa grave perdita”. Sconvolti anche i vicini di casa, che hanno spiegato di non aver mai visto Claudio Nizzola e la moglie litigare: “Una coppia unita, viaggiavano sempre insieme, siamo sconcertati”.