A 25 anni si lancia dal tetto del centro commerciale e muore

UDINE – Tragedia questa mattina a Martignacco dove un ragazzo di 25 anni che viveva in un paese alle porte di Udine è salito sul tetto del centro commerciale Città Fiera di Martignacco e si è buttato da un’altezza di 15 metri; è morto sul colpo.

Inutile il tempestivo intervento del personale medico: per il ragazzo, friulano, non c’era più nulla da fare se non decretare il decesso per le gravissime lesioni riportate nella caduta. Sul posto i carabinieri della stazione di Martignacco e i vigili del fuoco del Comando di Udine. Non si conoscono le motivazioni del gesto cha ha portato il ragazzo a togliersi la vita. È successo alle 5 di oggi, sabato 17 giugno.

All’origine del tragico gesto pare la depressione in seguito alla conclusione di un rapporto d’amore.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

Il Gazzettino