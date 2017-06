Tragedia in un parco acquatico nel nordovest della Turchia. Tre bambini e due adulti sono morti folgorati in una piscina di un parco divertimenti ad Akyazi, nella provincia di Sakarya, a un centinaio di chilometri da Istanbul. Tra le vittime, riferiscono i media locali, ci sono il gestore della struttura e il figlio 29enne che si erano tuffati per aiutare i tre bambini colpiti da una scossa elettrica mentre erano in acqua.

I cinque, che sarebbero tutti turchi, sono stati subito trasferiti in ospedale, ma per loro non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro quali siano le cause dell’incidente. Due delle tre vittime più giovani avevano 15 e 16 anni.