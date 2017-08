Alessia Piatti, la 18enne morta annegata ad Ischia

Alessia Piatti, del Vomero, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri. Il corpo è stato ritrovato nei pressi della spiaggia di Citara. Inutili i tentativi di trarla in salvo

Si chiamava Alessia Piatti la ragazza morta annegata nel pomeriggio di ieri a Ischia. Alloggiava, in vacanza, in via delle Terme. Secondo le prime ricostruzioni, era con quattro amiche quando si sarebbe tuffata nelle acque della spiaggia di Cava dell’Isola.

Inutile il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino: il mare era molto mosso. Sono intervenuti anche gli uomini del Circomare Ischia, i carabinieri e gli agenti del locale commissariato di polizia, ma non c’è nulla da fare.