I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un ragazzo, di 19 anni, pachistano, regolare sul territorio nazionale e domiciliato in città, sorpreso con 600 grammi di hascisc. Il giovane è stato controllato intorno alle 22.30 nella zona della stazione ferroviaria e trovato con addosso sei panetti di sostanza stupefacente. Gli inquirenti ritengono fosse appena sceso da un treno con il quale era tornato in città. Il controllo è stato eseguito nell’ambito delle indagini già da tempo avviate dai militari dell’Arma per il contrasto al fenomeno dello spaccio di hascisc nei parchi e nelle aree verdi cittadine

Roma, 24 dicembre 2016