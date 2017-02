Nella sua auto hanno trovato droga e denaro. Una donna di 41 anni è stata arrestata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I militari della Compagnia di Anagni, nell’ambito di controlli per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, durante una perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto, occultati all’interno del vano porta oggetti, un involucro contenente circa 13 grammi di cocaina, già suddivisa in 27 dosi, nonché la somma contante di 800,00 circa, in banconote di vario taglio, ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare materiale per il confezionamento e peso dello stupefacente. La donna è stata trattenuta nella camera di sicurezza della caserma di Anagni nell’attesa del rito direttissimo. La sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato sul mercato circa duemila euro, è stata sequestrata, cosi come il denaro e il materiale per il confezionamento.

Roma, 5 febbraio 2017