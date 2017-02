I carabinieri di Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) hanno arrestato in un blitz due spacciatori marocchini di 28 e 22 anni. Entrambi con precedenti e non in regola con il permesso di soggiorno. Arrivavano da Milano con in auto mezzo chilo di eroina e un etto di cocaina: stavano andando a rifornire la piazza di spaccio che avevano creato nelle campagne di Lugagnano. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Fontana, sono iniziate circa un mese e mezzo fa, dopo alcune segnalazioni di cittadini e sindaco. I carabinieri li hanno studiati e seguiti e quando sono stati certi che in quel viaggio avevano la droga hanno predisposto il blitz.

Roma, 5 febbraio 2017