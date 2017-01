Arrestata una giovane coppia di conviventi forlivesi 22enni, entrambi con precedenti. Sequestrati circa otto etti di anfetamina in “pasta”, una novantina di pasticche di ecstasy, 10 grammi di ketamina e 20 di hascisc, oltre a sostanza da taglio, 550 euro in contanti, tutto il necessario per tagliare e confezionare le dosi e telefonini e un pc. E’ l’epilogo di un’operazione dei carabinieri del comando di Forlì, partita nei giorni scorsi, quando il fiuto dei cani antidroga in servizio all’aeroporto di Francoforte ha permesso di ritrovare un plico contenente circa sei etti di anfetamina. Il pacco era indirizzato ad una donna, risultata totalmente estranea, residente sino a poco più di un anno fa, nell’appartamento di Forlì ora occupato dalla giovane coppia.

E’ così partita una “consegna controllata internazionale”, con i carabinieri forlivesi che, ricevuto il pacco dalle autorità tedesche, lo hanno portato sino ad un ufficio postale in città, dove un militare, vestendo i panni dell’impiegato postale, ha consegnato il tutto alla coppia, che ha presentato un falsa delega. I due sono stati seguiti sino al loro appartamento, dov’è scattata la perquisizione. Qui è stato trovato, oltre al pacco, il resto dello stupefacente, risultato in parte proveniente dall’Olanda. Gli investigatori dell’Arma hanno sottolineato la facilità con cui, grazie alla parte “nera” di Internet, anche personaggi non particolarmente professionalizzati in questa attività abbiano potuto approvvigionarsi sui mercati europei.

Roma, 27 gennaio 2017