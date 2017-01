Parcheggio del cimitero trasformato in un bazar della droga, provate 1700 cessioni di sostanze stupefacenti di ogni tipo, arrestati due 38enni e un 4enne di origine tunisina. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma i tre, rifornendosi di sostanze stupefacenti di ognitipo in Campania, avevano dato vita ad un’attività di spaccio itinerante che li aveva portati in poco tempo a cambiare diversi domicili. Nel giugno 2016 si era fermati a Montevarchi dove avevano trasformato l’area del parcheggio cimiteriale in una vera e propria piazza di spaccio.

Attraverso le perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno rinvenuto un cellulare dal quale sono arrivati ad individuare numerosi acquirenti, parte dei quali, collaborando con i carabinieri, hanno confermato e riscontrato la cessione di sostanze stupefacenti in almeno millesettecento occasioni e ad identificare una cinquantina di assuntori in un arco temporale ricompreso tra maggio e novembre 2016 nei comuni di Arezzo, Levane, Montevarchi e Terranuova Bracciolini.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri i tre, in precedenza, avevano dato vita ad un’organizzazione di spaccio simile anche ad Arezzo. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre tremila euro provento di spaccio e una cospicua quantità di dosi. Il pm Julia Maggiore, che ha coordinato le indagini, ha chiesto la custodia cautelare in carcere per i tre, due dei quali arrestati a Prato e Livorno.

Roma, 15 gennaio 2017